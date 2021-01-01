  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أول طائرة قطرية تدخل الأجواء السعودية قادمة من الأردن

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول طائرة قطرية تدخل الأجواء السعودية قادمة من الأردن



وكالات

أظهر موقع الطيران العالمي "فلايت رادار" الذي يتتبع حركة الطيران، دخول أول طائرة قطرية أجواء السعودية قادمة من الأردن بعد إعلان انفراج الأزمة الخليجية.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أعلن أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين.

وأعلن الناصر أن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

#الأردن #قطر #السعودية #عمان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

فيديو صادم : وفاة جميع مرضى كورونا داخل مستشفى في مصر والممرضة المصدومة

هل خدع عضو في الأسرة المالكة الإماراتيّة فريق "بيتار القدس"؟

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ"الشعبية": موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

5

وزير الخارجية الكويتي: تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. نسعى للحصول على لقاح كورونا بأقرب وقت

45

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

اعلان سما رسائل