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تركيا تعلن تطوير جهاز للكشف عن فيروس كورونا في 10 ثوان

الثلاثاء 05 يناير 2021 04:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تعلن تطوير جهاز للكشف عن فيروس كورونا في 10 ثوان



وكالات

أعلنت جامعة "بيلكنت" التركية تطوير علمائها جهازا قادرا على تشخيص "كوفيد – 19" خلال 10 ثوان، معتمدا على التقنيات التكنولوجية النانوية.


وأشارت الجامعة إلى أن "الجهاز لا يعتمد مبدأ التحليل على تكرار العينات، بل على الخصائص البصرية للاختبار، حيث يتم استخدام عينة من الغشاء المخاطي للفم، ثم يتم خلطها بمحلول خاص وتوضع في الجهاز".

وأضافت: "خلال الدراسات قبل السريرية، أظهر الجهاز كفاءة بنسبة 99% في اكتشاف فيروس كورونا".

وتستخدم التكنولوجيا الحديثة المبدأ الأساسي ذاته لاكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي مثل الطريقة التقليدية، ولكن سرعة التحليل تزداد بشكل كبير بسبب استخدام المواد النانوية الهجينة، والحجم المصغر للمكونات مما يجعل الجهاز محمولا.

وطور العلماء الكوريون الجنوبيون في وقت سابق تقنية اختبار "PCR" التي يمكنها تشخيص الفيروس بدقة في أقل من 20 دقيقة.

#تركيا #جهاز كشف فيروس كورونا

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