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9.8 مليون دولار تعويض لرجل قضى 28 عاماً لجريمة لم يرتكبها

الثلاثاء 05 يناير 2021 03:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
9.8 مليون دولار تعويض لرجل قضى 28 عاماً لجريمة لم يرتكبها



وكالات

قررت مدينة فيلادلفيا الأمريكية تعويض رجل قضى في السجن 28 عاما إثر إدانته بجريمة قتل لم يرتكبها، بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار.

وقالت المدينة إنها وافقت على دفع 9.8 مليون دولار لتشيستر هولمان الثالث الذي تمت تبرئته بعد أن قضى نحو ثلاثة عقود في السجن بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، بحسب موقع صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر".

واعتبرت الصحيفة أن هذا المبلغ يتم دفعه في واحدة من أكبر تسويات الإدانة الخاطئة في تاريخ فيلاديلفيا.

وبحسب الصحيفة، فإن هولمان الثالث كان يبلغ من العمر 21 عاما، عندما وجهت إليه في عام 1991 تهمة قتل طالب في عملية سطو فاشلة بمدينة فيلادلفيا.

​وأشارت إلى أنه كان يعمل في ذلك الوقت سائقا ولم يكن لديه أي سجل إجرامي.

ولم يتم اكتشاف أي دليل مادي يدينه بإطلاق النار على تاي جونغ هو، الطالب في جامعة بنسلفانيا.

وفي عام 2018 وافقت وحدة "نزاهة الإدانة" التابعة للنائب العام لاري كراسنر على مراجعة قضيته، وفي النهاية خلصت إلى أنه من شبه المستحيل أن يكون قد نفذ عملية القتل، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه في 2019، بعد أن بلغ من العمر 49 عاما.

#فيلادلفيا #لتشيستر #تعويض مالي #جريمة قتل

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