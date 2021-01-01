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صورة: الصين تحطم الرقم القياسي العالمي في توليد الطاقة الكهرمائية

الثلاثاء 05 يناير 2021 03:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: الصين تحطم الرقم القياسي العالمي في توليد الطاقة الكهرمائية



وكالات

ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن محطة سد الخوانق الثلاثة للطاقة الكهرمائية على نهر يانغتسي بالصين ولدت 111.8 مليار كيلو واط/ساعي في عام 2020، مؤكدة أنه رقم قياسي عالمي جديد.

وحطمت المحطة الرقم القياسي العالمي السابق لتوليد الطاقة الكهرمائية البالغ 103.098 مليار كيلو واط/ساعي الذي سجلته محطة إيتايبو البرازيلية عام 2016.

ووفرت الطاقة النظيفة التي ولدتها المحطة الصينية في عام 2020 نحو 34.39 مليون طن من الفحم الحجري العادي وحالت دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بواقع 94.02 مليون طن.

وقال تشن هوي رئيس المحطة إن الرقم القياسي العالمي الجديد له أهمية كبيرة بالنظر إلى مرض فيروس كورونا الجديد والفيضانات في حوض نهر يانغتسي في عام 2020.

الصين تحطم الرقم القياسي العالمي في توليد الطاقة الكهرمائية (صورة)

#الصين #الطاقة الكهرمائية

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