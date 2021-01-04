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علا الفارس تعقب على المصالحة الخليجية وفتح أجواء قطر والسعودية (شاهد)

الإثنين 04 يناير 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
علا الفارس تعقب على المصالحة الخليجية وفتح أجواء قطر والسعودية (شاهد)



الدوحة / سما

تصدرت الإعلامية علا الفارس المذيعة في قناة الجزيرة، اليوم الإثنين 4 يناير / كانون أول 2021، على اتفاق المصالحة الخليجية الذي تم التوصل إليه وفتح الأجواء بين السعودية وقطر.

وباركت الأردنية علا الفارس في تغريده عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، فتح الأجواء القطرية السعودية، إذ اعتبرت ذلك خطوة مهمة على طريق المصالحة، لكنها وجهت عددًا من التساؤلات.

وكتبت علا الفارس: مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين قطر والسعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة. 

وأضافت المذيعة في قناة (mbc) سابقا: نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد.

وفي تغريده أخرى للإعلامية ذات الأصول الفلسطينية، تساءلت علا الفارس: هل آن للذباب الإلكتروني أن يندثر من حياتنا؟وهل ستكون المصالحة الخليجية كفيلة بالتخلص من مؤامراتهم وفبركاتهم؟.

وتابعت علا الفارس: ما مصير من حرضهم وشاركهم بذاءتهم؟ لعلها فرصة حقيقية أن نبدأ عاماً جديداً دون وجودهم،أسئلة منطقية وأمنيات مشروعة لكل من تضرر على مدار هذه السنوات.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامهم لها بزعزعة استقرار المنطقة، والتقرب من إيران، ودعم تيارات إسلامية مناهضة، وهو ما تنفيه الدوحة.

ومساء اليوم، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، موافقة السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومصر على رفع حصارها الجوي والبري لقطر مقابل أن تتنازل الدوحة عن الدعاوى القضائية التي رفعتها على دول الحصار. وفق بي بي سي.

وقال إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب، ساعد في المفاوضات، وسيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع مسؤولين أمريكيين آخرين، من بينهم أمير الكويت الذي كان لبلاده دور كبير في تحقيق التقارب بين أطراف الخلاف.

بدوره، قال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سوف يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية غدا الثلاثاء.

من جانبه، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تصريحات أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون "قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

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