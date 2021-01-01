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أول تعليق من حماس على تقدم جهود المصالحة بين السعودية وقطر

الإثنين 04 يناير 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على تقدم جهود المصالحة بين السعودية وقطر



غزة / سما /

هنأت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الإخوة في مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة، والتي أسفرت عن فتح الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وقالت في بيان صحفي: "إننا نأمل أن تنتهي الأزمة الخليجية بالكامل، واستعادة الوحدة والتضامن الخليجي والذي يصب في وحدة الموقف العربي المأمول".

ودعت حماس إلى إطلاق أوسع حوار إقليمي لإنهاء مختلف عوامل وعناصر الخلاف بين جميع الدول العربية والإسلامية في المنطقة.

كما أعرب الحركة عن أملها بأن يكون العام 2021 عام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووحدة مكونات الأمة ودولها الرئيسة، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.
 

#حماس #المصالحة الخليجية #دول الخليج #قطر #السعودية #مجلس التعاون الخليجي #الازمة الخليجية

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