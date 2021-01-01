كوشنر سيحضر القمة الخليجية.. مسؤول كبير بإدارة ترامب يكشف تفاصيل الاتفاق القطري السعودي

واشنطن /سما/

أكد مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل إلى انفراج العلاقات بين قطر والسعودية وبلدان أخرى، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.

وأوضح المسؤول أنه بموجب الاتفاق ستنهي الدول الأربع الحصار المفروض على قطر على أن تتخلى الأخيرة في المقابل عن الدعاوى القضائية المتعلقة بالحصار.

وأفاد بأن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق وسيحضر مراسم التوقيع مع اثنين من المسؤولين الآخرين.

وأضاف المسؤول الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته: "حققنا انفراجا في الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا دبلوماسيا على قطر وقطعت روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب.