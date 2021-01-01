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وفاتان و4 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

الإثنين 04 يناير 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاتان و4 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 347 وفاة، والإصابات إلى 8997 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس للمواطنين نبيل عبد (52 عاماً)، وإيهاب مهنا (45 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 109، فيما جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بصفوف الجالية في أوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6059 إصابة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين طلبة ورجال أعمال اليوم إلى شيكاغو، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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