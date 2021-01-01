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صيدم يتحدث عن المصالحة والانتخابات.. هناك خارطة جيوسياسية ترسم بالعالم

الإثنين 04 يناير 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم يتحدث عن المصالحة والانتخابات.. هناك خارطة جيوسياسية ترسم بالعالم



قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، مساء يوم الإثنين، إنّ "الشراكة تستوجب النقاش في جميع الأمور، وأن تتم المراجعات المطلوبة في إطار مفهوم الشراكة". 

وأضاف صيدم في تصريحات صحفية، أنّ هناك خارطة جيوسياسية ترسم في العالم، وذلك مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.

وتابع: "أمامنا كثير من المشكلات والتحديات، وعلينا أن نستثمر بالأفعال وليس بالأقوال ونحتاج لبعض الوقت لتسوية بعض الأمور".

وأردف: "نريد خطوات عملية على الأرض الواقع وأن نتوجه باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعلينا أن نحتكم للمواطن من خلال صناديق الاقتراع وأن نوحد صفوفنا الداخلية".

#مركزية فتح #حركة فتح #صبري صيدم #المصالحة الفلسطينية #حركة حماس

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