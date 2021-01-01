لبنان يعلن الإغلاق العام لمنع تفشي بفيروس "كورونا"

بيروت /سما/

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، مساء اليوم الاثنين، الإغلاق العام في البلاد من صباح الخميس المقبل وحتى صباح الأول من شباط 2021، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا".

ولفت حسن، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس "كورونا"، إلى أنه بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين، في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسِرّة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها حول الفيروس، اليوم، تسجيل 13 حالة وفاة و2861 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد التراكمي للوفيات إلى 1499 وفاة، والإصابات إلى 192139 إصابة، منذ بدء الوباء.