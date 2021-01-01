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غانتس: أفضل شراء سرب إضافي من مقاتلات "إف-35"

الإثنين 04 يناير 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: أفضل شراء سرب إضافي من مقاتلات "إف-35"



القدس المحتلة / سما /

 عبر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس عن رغبته بأن تشتري تل أبيب سربا ثالثا من مقاتلات "إف-35" الأمريكية، وأمله بإمكانية إتمام الصفقة قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وقال غانتس لتلفزيون "واي-نت" اليوم الاثنين: "دون شك نحتاج أن نتوسع في أنظمة إف-35. في الوقت الحالي لدينا سربان من إف-35. أعتقد أننا سنتوسع في ذلك. هذا ما طلبته من الأمريكيين".

وأضاف: "أود شراء سرب آخر من إف-35 ثم بحث ما نفعله (بعد ذلك)، هل سنستمر في شراء المزيد من إف-35 أم نتحول إلى مقاتلات إف-15؟"

ولم يحدد جانتس عدد طائرات "إف-35" المقترح شراؤها في السرب الجديد. وقال مسؤولون في وزارة الجيش الاسرائيلي إن السربين الموجودين بالفعل لدى إسرائيل يضمان 50 طائرة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستبرم صفقة الشراء مع الولايات المتحدة قبل انتهاء ولاية ترامب قال غانتس: "أتمنى ذلك. أعتقد أن ميزانية الدفاع تحتاج لأن تدار بشكل مناسب".

وتجري إسرائيل محادثات مع واشنطن بشأن كيفية الحفاظ على تفوقها العسكري بعد أن وافقت إدارة ترامب على صفقة محتملة لبيع مقاتلات "إف-35" للإمارات العام الماضي. وفي السابق، لم تكن تلك الطائرات متاحة سوى لإسرائيل فقط في المنطقة.

ومقاتلات "إف-35" تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" بينما تصنع "بوينغ" مقاتلات "إف-15".

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #طائرات F35

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