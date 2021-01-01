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تحدث عن معبر رفح.. معروف: توصية بالإبقاء على الإجراءات الحالية دون تشديد أو تخفيف

الإثنين 04 يناير 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحدث عن معبر رفح.. معروف: توصية بالإبقاء على الإجراءات الحالية دون تشديد أو تخفيف



غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الإثنين، إن هناك توصية بالإبقاء على الإجراءات الحالية دون تشديد أو تخفيف، مشيرًا إلى ان هناك تواصل مع المصريين لفتح معبر رفح بالاتجاهين.

وأوضح معروف، في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة رفعت توصية لخلية الأزمة لمناقشتها الخميس المقبل، تنص على إبقاء الإجراءات الحالية وعدم التخفيف منها أو تشديدها وإتاحة المجال لفترة أسبوعين قادمين لإعادة التقييم ورسم الخطوة التالية.

وأكد أن هناك تراجع واضح في العديد من المؤشرات وأهمها الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والمصنفة كخطيرة وحرجة، وهناك تراجع واضح مما يثبت أن الإجراءات الأخيرة وتجاوب المواطنين بدأ يؤتي أكله.

وأضاف: "بدأنا نشهد تراجعا وانخفاضا في العديد من المؤشرات الخاصة بالحالة الوبائية، ونأمل أن تشهد المرحلة بعد الأسبوعين تراجعا واضحا في معدلات الإصابة حتى يُسمح للعودة تدريجيا لعمل القطاعات المتأثرة من الجائحة".

ولفت إلى أن هناك آثار إيجابية تحققت في الحالة الوبائية لكننا لم نغادر مربع الخطر ولا زلنا نسير على حافة مرحلة الخطر بعد أن كنا نسير تجاه صعود مؤشرات الإصابة بـ "كورونا".

وتابع: "كان التوقع أن تكون ذروة الإصابات بعد منتصف ديسمبر ودخول فصل الشتاء، ونحتاج إلى فترة زمنية أخرى لا تقل عن أسبوعين لإعادة تقييم الأمور".

وأردف: "عند الحديث عن استقرار الوضع الوبائي فإن القطاعات التي يمكن أن تشهد إعادة تشغيلها هي القطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة".

وبين أن إعادة فتح المؤسسات التعليمية والمساجد مرهون بانتفاء الأسباب التي دعت خلية الأزمة لإغلاقها، وهاذين القطاعين تحديدا يتم مناقشتهما أسبوعيا ويتم استعراض المؤشرات والمحاذير.

ونوه إلى ان هناك مطلب ومسعى فلسطيني جاد وتواصل مع الأشقاء المصريين منذ أسابيع لفتح معبر رفح بالاتجاهين لحل الكثير من الإشكاليات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين سواء العالقين أو من ينوي السفر

واختتم: "حتى اللحظة لم نحصل على إجابة واضحة ولم تتهيأ الظروف لدى الجانب المصري من أجل فتح معبر رفح ونأمل أن تتهيأ الظروف قريبا والعمل على فتح المعبر".

#غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #قطاع غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #معبر رفح #اجراءات احترازية

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