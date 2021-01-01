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نقل 1000 طن توت ارضي من غزة إلى الضفة

الإثنين 04 يناير 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل 1000 طن توت ارضي من غزة إلى الضفة



القدس المحتلة / سما /

قالت اسرائيل انه تم اليوم الأحد وللمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي تصدير أكثر من 1000 طن من التوت الأرضي من قطاع غزة الى الضفة الغربية.

ووفقا للقناة السابعة إلاسرائيلية فقد شهد اليوم نقل حوالي 10 شاحنات محملة بحوالي 87 طنًا من التوت الأرضي عن طريق معبر كرم أبو سالم في طريقه للضفة الغربية.

ومنذ بداية موسم التصدير، الذي بدأ منتصف الشهر الماضي تم تصدير حوالي 1062 طنًا من التوت الأرضي، التي تشكل حوالي ربع كمية الصادرات الإجمالية التي سُجلت العام الماضي، مع أن موسم التوت الأرضي ما زال في أوجه.

ونقلت القناة عن مسؤول الارتباط إلاسرائيلي في غزة إياد سرحان قوله" "تم تحقيق طفرة نوعية في فرع تصدير التوت الأرضي من القطاع وسيجري العمل هذا العام أيضًا على دعم اقتصاد غزة من خلال تطوير فرع التصدير الزراعي".

#اسرائيل #قطاع غزة #الضفة الغربية #توت ارضي #فراولة

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