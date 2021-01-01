اسرائيل: اتفاق فائض أصوات بين ساعر وبينيت وفوضى في "العمل"

القدس المحتلة /سما/

وقع رئيس تحالف أحزاب اليمين "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، على اتفاق فائض أصوات اليوم، اليوم الإثنين، تمهيدا لانتخابات الكنيست، التي ستجري في 23 آذار/ مارس المقبل.

وتعتبر هذه الخطوة لافتة إذ تقلص فرص حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتوقيع اتفاق فائض أصوات مع حزب يميني.

كما أن الاتفاق مع ساعر يخرج بينيت من عباءة نتنياهو، وسط توقعات بأن يستفيد بينيت من الاتفاق مع ساعر، الأمر الذي قد يقلل عدد مقاعد الليكود بمقعد واحد، ما يصب بالمحصلة لصالح ساعر الذي ينافس على رئاسة الحكومة.

في غضون ذلك، أعلن حزب "البيت اليهودي"، صباح اليوم، أنه شرع بمفاوضات مع حزب "يمينا" في محاولة لخوض انتخابات الكنيست الـ24 في قائمة واحدة تجمع بين أحزاب تيار الصهيونية الدينية.

في بيان مقتضب، قال "البيت اليهودي" إن "المحادثات مع بينيت تجري بروح طيبة، بهدف توحيد الصفوف والعمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل وتوراة إسرائيل كما في السابق. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع بينيت قريبًا".

وفي هذه الأثناء، وقبل الموعد النهائي لإغلاق قوائم الترشيح، يسعى حزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، إلى ضم الوزير إيتسيك شمولي من حزب العمل إلى قائمة الحزب، "وقد أجروا اتصالات أولية حول هذا الشأن"، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان – ريشيت بيت").

وأشار المصدر إلى أن المسؤولين في "كاحول لافان" يترقبون إذا ما كان شمولي يعتزم خوض الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل وإذا ما كانت حظوظه قوية للفوز، على أن يعملوا بعدها على التوصل إلى اتفاق لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة.

وبحسب المصدر، فإنه في حال امتناع شمولي عن الترشح لرئاسة حزب العمل سيعرضون عليه في "كاحول لافان" الترشح للكنيست في موقع متقدم على قائمة الحزب. ورفض مكتب شولي التعليق على ما ورد في التقرير.

وتنافس عضو الكنيست ميراف ميخائيلي على رئاسة حزب العمل وسط تقديرات بأنها توصلت إلى اتفاق مع رئيس حزب "الإسرائيليين" برئاسة رون حولدائي على خوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة، الأمر الذي نفاه مكتبها.

وشدد مكتب ميخائيلي، في بيان مقتضب صدر عنه، على أنه "لا يوجد أي اتفاق مع أي حزب، ولم تخض ميخائيلي مفاوضات في هذا السياق، الأمر الذي ستعذر بوجود عمير بيرتس وشمولي في قائمة الحزب".

انتخابات تمهيدية في ظل قيود كورونا

وعلى صلة، طالبت وزارة القضاء من وزارة الصحة الإسرائيلية تعديل اللوائح والأنظمة المتعلقة بقيود فيروس كورونا المستجد، بحيث تسمح لمختلف الأحزاب بإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحيها لانتخابات الكنيست.

يذكر أن القيود الحالية تمنع التجمهرات ويُحظر إجراء الانتخابات التمهيدية في أيام الإغلاق؛ علما بأن قانون الانتخابات عدّل بما يسمح بتنظيمها خلال أزمة كورونا، وتم تصنيف العمل في مقرات الأحزاب على أنه "عمل حيوي".