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القدرات الاقتصادية لدول الخليج بالأرقام

الإثنين 04 يناير 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرات الاقتصادية لدول الخليج بالأرقام



وكالات/سما/

نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين، سلسلة من التغريدات على حسابها في موقع تويتر، توضح القدرات الاقتصادية لعدد من دول المجلس.


وذكرت الأمانة العامة لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة 25 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019.

وأشارت إلى أن أبرز البيانات الاقتصادية المتعلقة بالإمارات، هو تحقيقها ناتجا قوميا إجماليا قدره 410,648 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لأسواق المال 246.5 مليار دولار.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 36 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، بناتج قومي إجمالي وصل إلى 768,402 مليون دولار، بينما بلغت القيمة السوقية لأسواق المال 2,406.8 مليار دولار.


أما مملكة البحرين، فقد احتلت المرتبة 45 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019. وقد بلغ الناتج القومي الإجمالي لديها 38,790 مليون دولار، والقيمة السوقية لأسواق المال 27.0 مليار دولار.

وبدورها، جاءت سلطنة عمان في المرتبة 53 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، بناتج قومي إجمالي وصل إلى 93,065 مليون دولار، وقيمة سوقية لأسواق المال تبلغ 48.8 مليار دولار.

#اقتصاد الخليج #السعودية #الامارات #البحرين #سلطنة عمان

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