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قوات الاحتلال تهدم بيتا زراعيا في الخضر وتصادر محتوياته

الإثنين 04 يناير 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تهدم بيتا زراعيا في الخضر وتصادر محتوياته



رام الله /سما/

هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا زراعيا في بلدة الخضر تعود ملكيته للمزارع لطفي صلاح، ويقع في موقع يدعى البيرة.

وحسب صلاح، فان قوة عسكرية اسرائيلية داهمت ارضه وشرعت بعملية هدم المنزل وصادرت محتوياته كمقاعد خشبية وخزانات كبيرة للمياه يستخدمها في ري مزروعاته.

وقال ان عملية الهدم تمت بشكل مفاجيء من دون ان يوجه له اي اخطار بهذا الشأن مع ملاحظة ان مثل هذه المنازل الزراعية المسقوفه بالزينكو لا تحتاج الى تصريح وتستخدم لاغراض الزراعة والتخزين، وقال ان كل هذه الاجراءات تهدف الى اجبار المواطنين على ترك اراضيهم بدون اهتمام والتضييق عليهم لمنعهم من الوصول اليها.

#قوات الاحتلال #هدم منازل

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