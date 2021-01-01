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نتنياهو ينسق لزيارة للعاهل المغربي لخدمة مصالحه الانتخابية

الإثنين 04 يناير 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ينسق لزيارة للعاهل المغربي لخدمة مصالحه الانتخابية



القدس المحتلة /سما/

يسعى بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، لجذب أكبر قدر ممكن من الأصوات في الانتخابات المقبلة التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، في ظل محاولات تشكيل تكتلات من اليمين والوسط واليسار لإسقاطه، ومنافسته على تشكيل الحكومة المقبلة.

ويعمل نتنياهو جاهدًا لتحقيق ذلك من خلال زيارة تاريخية للعاهل المغربي محمد السادس، يعمل للتنسيق لها من خلال المسؤولين المقربين منه، لتتم خلال الأشهر المقبل في خضم الحملة الانتخابية.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإنه في حال تمت هذه الزيارة التاريخية فسيكون لها تأثير إعلامي كبير، وبهذه الطريقة سيخدم نتنياهو حملة حزبه ويعزز خطه السياسي.

ونقل الموقع عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها، إن هناك حراك من قبل شخصيات مقربة من نتنياهو،ـ لتنسيق زيارة يستقبل فيها نتنياهو العاهل المغربي في أول موعد ممكن، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان نتنياهو تحدث مع العاهل المغربي ودعاه لزيارة إسرائيل، وذلك بعد أن وقع ممثلون عن إسرائيل والمغرب اتفاقًا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورجحت المصادر أن يقوم نتنياهو بزيارة إلى الإمارات والبحرين اللتين تم توقيع اتفاقيات معهما في الصيف المقبل.

وشملت الحملات الانتخابية السابقة لنتنياهو، خطوات مماثلة بالتركيز على القضايا السياسية مثل محادثاته ولقائه مع دونالد ترامب، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعمل على إطلاق سراح إسرائيلية من السجون الروسية حينها.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق مع المغرب سيكون حاليًا جزءً أساسيًا من الحملة الانتخابية المقبلة.

#ملك المغرب #الملك محمد السادس #اسرائيل #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

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