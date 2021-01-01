غانتس عن نتنياهو: لن أسمح لمتهم جنائي بأن يمس النظام القضائي

القدس المحتلة /سما/

قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي وزعيم حزب أزرق - أبيض، الذي يتولى وزارة القضاء التي استقال منها الوزير آفي نيسنكورن مؤخرًا، بأنه لن يسمح لمتهم جنائي (في إشارة لبنيامين نتنياهو) بأن يعمل للمس بالنظام القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده غانتس الذي سيتولى مؤقتًا أيضًا وزارة القضاء، مع كبار المسؤولين في الوزارة بحضور أفيحاي مندلبليت النائب العام الإسرائيلي.

وأضاف غانتس "يمكنني القول بأن أي شخص متهم ومقدم ضده لوائح اتهام ومدعى عليه جنائيًا، فإننا سنتعامل معه قضاياه وفق القانون، ولن نسمح له بأن يمس بالقانون والقضاء".

وأشار إلى أنه كان مهتمًا في الاحتفاظ بنفسه بهذه الحقيبة "وزارة القضاء" باعتباره مهمة جدًا، وذلك من أجل الحفاظ على القانون والديمقراطية واستقلال القضاء.