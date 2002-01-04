ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل اليوم ستة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور (50 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم،دخل عامه 29 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/1993م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير مأمون صبحي الشريف (44 عامًا)، من سكان محافظة الخليل،دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2001م، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

الأسير مؤيد علي محمد جرادات (37 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2002م، وهو محكوم بالسجن 24 عامًا.

الأسير عمر محمد حسن عكاوي (62 عامًا)، دخل من سكان محافظة غزة، عامه 20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2002م.

الأسير ربيع إبراهيم حسين ربيع (37 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير بلال حسني حسن ياسين (38 عامًا)، من سكان محافظة جنين،دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2005م، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا.