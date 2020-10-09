إصدار أحكام وتمديدات بحق أسرى والافراج عن آخرين

رام الله /سما/

حكمت محاكم العسكرية اليوم، على الأسير باسل وليد الدعامسة من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم بالسجن لمدة 18 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيكل ،الأسيرين جهاد فهد بعيرات ومحمود فاروق مبارك من كفر مالك قضاء رام الله بالسجن لمدة 10 شهور إضافة إلى غرامة مالية 2000 شيقل .

وجددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير صخر أمين عتيق من بلدة برقين غرب جنين لمدة 6 شهور، وهو معتقل منذ عام وذلك للمرة الثالثة على التوالي .

ومددت المحاكم، توقيف الفتيين المقدسيين ساري وحمزة أبوالهوى حتى تاريخ 27/1/2021، الأسير المقدسي هيثم نسيم خويص حتى 18/1/2021 ،الأسير علاء فرحات من بلده كوبر لمدة 8 أيام إضافية ،الأسير أحمد يونس الغول من رأس العامود بالقدس حتى الأحد القادم، وهو يقبع منذ أسبوعين بزنازين المسكوبيه .

وأجلت محاكمة كل من :مالك أبو اسنينه، هشام البشيتي حتى تاريخ 16/3/2021 وأحمد أبو الهوى حتى تاريخ 8/2/2021 وهم من سكان القدس، واعتقلهم الاحتلال بتاريخ 9/10/2020.

وافرج الاحتلال عن الأسير سند معين حمايل من قرية كفر مالك قضاء رام الله بعد 28 شهرا من الاعتقال، الاسيرإسلام محمود جربوع من مخيم جنين بعد اعتقال استمر 5 شهور.