  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصدار أحكام وتمديدات بحق أسرى والافراج عن آخرين

الإثنين 04 يناير 2021 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصدار أحكام وتمديدات بحق أسرى والافراج عن آخرين



رام الله /سما/

 حكمت محاكم العسكرية اليوم، على الأسير باسل وليد الدعامسة من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم بالسجن لمدة 18 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيكل ،الأسيرين جهاد فهد بعيرات ومحمود فاروق مبارك من كفر مالك قضاء رام الله بالسجن لمدة 10 شهور إضافة إلى غرامة مالية 2000 شيقل .

وجددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير صخر أمين عتيق من بلدة برقين غرب جنين لمدة 6 شهور، وهو معتقل منذ عام وذلك للمرة الثالثة على التوالي .

ومددت المحاكم، توقيف الفتيين المقدسيين ساري وحمزة أبوالهوى حتى تاريخ 27/1/2021، الأسير المقدسي هيثم نسيم خويص حتى 18/1/2021 ،الأسير علاء فرحات من بلده كوبر لمدة 8 أيام إضافية ،الأسير أحمد يونس الغول من رأس العامود بالقدس حتى الأحد القادم، وهو يقبع منذ أسبوعين بزنازين المسكوبيه .

وأجلت محاكمة كل من :مالك أبو اسنينه، هشام البشيتي حتى تاريخ 16/3/2021 وأحمد أبو الهوى حتى تاريخ 8/2/2021 وهم من سكان القدس، واعتقلهم الاحتلال بتاريخ 9/10/2020.

وافرج الاحتلال عن الأسير سند معين حمايل من قرية كفر مالك قضاء رام الله بعد 28 شهرا من الاعتقال، الاسيرإسلام محمود جربوع من مخيم جنين بعد اعتقال استمر 5 شهور.

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

الأخبار الرئيسية

860x484 (43)

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

الصحة بغزة: نفاذ الفحص المخبري P.K.U الخاص بالأطفال حديثي الولادة

78

غزة: هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس

تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

اعلان سما رسائل