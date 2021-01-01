  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

الإثنين 04 يناير 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين



القدس المحتلة /سما/

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية قتل مستوطنة قرب جنين في العشرين من الشهر الماضي في غابة الريحان، على يد فلسطيني.

وبحسب بيان للجهاز، فإن الأسير محمد مروح كبها 40 عامًا من سكان قرية طرة قرب جنين، هو منفذ العملية، وهو أسير محرر قضى عدة سنوات بسبب نشاط سابق.

وكشف الجهاز عن اعتقال 4 فلسطينيين آخرين ساعدوا كبها على الاختباء والتخفي بعد الهجوم.

وخلال استجوابه، اعترف أنه نفذ العملية على خلفية قومية ردًا على استشهاد الأسير كمال أبو وعر والذي كان على علاقة معه، وأنه خطط لتنفيذ هجوم قبل شهر ونصف من تنفيذ العملية.

وبين في اعترافاته أنه وصل لمكان الهجوم عبر اختراق السياج الأمني من أجل استطلاع المنطقة وبعد أن لاحظ أن حركة المرور كانت خفيفة فيها وأن هناك عدد من المستوطنين بالمنطقة، قرر أن هذا المكان هو المناسب لتنفيذ العملية.

وأشار إلى أنه بعد ظهر 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأثناء وصوله للغابة لاحظ المستوطنة تمشي بمفردها وقام بقتلها بحجر كبير.

وعقب الهجوم استعان بأقاربه من قرية دير الغصون على الاختباء والتخفي.

وأشار البيان إلى أن عملية الاستجواب مستمرة، وسيتم لاحقًا تقديم لائحة اتهام ضده أمام المحكمة العسكرية.

#الشاباك #اسرائيل #قتل مستوطنة #جنين #محمد مروح كبها #عملية قتل #الأسير كمال أبو وعر

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: نفاذ الفحص المخبري P.K.U الخاص بالأطفال حديثي الولادة

78

غزة: هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس

تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

الجهاد الاسلامي : الاتفاق بين حماس وفتح "خارج ما اتفق عليه بلقاء الأمناء"

اعلان سما رسائل