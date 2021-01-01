الصحة بغزة: نفاذ الفحص المخبري P.K.U الخاص بالأطفال حديثي الولادة

غزة /سما/

حذر مدير عام الخدمات الطبية المساندة د.أيمن الحلبي من التداعيات السلبية على صحة الأطفال حديثي الولادة بعد نفاذ أرصدة مادة الفحص المخبري P.K.U , حيث أن الفحص يتم اجراؤه للأطفال خلال الأسبوع الأول من الميلاد , لتحديد معدل الأحماض الأمينية الضرورية لنمو وتكوين الدماغ وتطور الادراك , أو مايعرف ( الفينيل كيتون ) ، مشيرا الى أن تاخير عملية التشخيص والفحص للمواليد يمكن ان يتسبب في مضاعفات خطيرة علي صحة الاطفال قد تصل الي التخلف العقلي .

ووجه د. الحلبي المناشدة الى كافة الجهات المعنية الى ضرورة توفير مادة الفحص لتمكين اجراء الفحص للأطفال حديثي الولادة وتجنيبهم انتكاسات تأخر النمو العقلي .