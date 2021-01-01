تردد قناة صفا الفضائية 2021 الجديد على نايل سات

بغداد / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن تردد قناة صفا الفضائية الجديد 2021 على النايل سات الذي تم بدء العمل به مع انطلاق العام الميلادي الجديد بعد خروج التردد السابق عن نطاق الخدمة.

وأكدت المصادر أن تردد قناة صفا الفضائية الجديد 2021 على مدار نايل سات هو (11.842 H)، لافتة إلى أنه لا يمكن استقبال الإشارة عبر الترددات القديمة؛ بسبب توقفها مؤخرا.

وتقول قناة صفا إنها محطة إسلامية عامة شاملة على منهاج أهل الجماعة والسنة، منوهة إلى أنها تسعى إلى إرشاد المشاهد للمنهج الوسطي وبيان الحق والصورة الناصعة للإسلام.

وتضيف قناة صفا أنها تقوم بالرد على الفرق التي وصفتها بأنها "منحرفة"، مبينة أنها تستهدف المسلمين الناطقين بالعربية والمخالفين لأهل السنة المتحدثين بلغتنا في مختلف الأعمار.





وتعمل قناة صفا الفضائية على تقديم فتاوى شرعية وتأصيل منهج الاستدلال، بالإضافة إلى تأكيد العلاقة الوطيدة بين صحابة النبي وأهل البيت، ومكانه الصحابة والقرابة لدى السنة.

وتلفت إلى أن برامج قناة صفا تتناسب مع وعي وإدراك الجمهور الذي يتابعها من جميع أنحاء العالم، إذ تحرص على تقديم دورات برامجية جديدة شهريا لمخاطبة المسلمين كافة.

وتؤكد فضائية صفا، سعيها إلى عرض السيرة النبوية بصورة مناسبة مع الشرائح المجتمعية المختلفة، والحفاظ على هوية أهل الجماعة والسنة في كل مكان يقيمون ويتواجدون فيه.