  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تردد قناة صفا الفضائية 2021 الجديد على نايل سات

الإثنين 04 يناير 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة صفا الفضائية 2021 الجديد على نايل سات



بغداد / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن تردد قناة صفا الفضائية الجديد 2021 على النايل سات الذي تم بدء العمل به مع انطلاق العام الميلادي الجديد بعد خروج التردد السابق عن نطاق الخدمة.

وأكدت المصادر أن تردد قناة صفا الفضائية الجديد 2021 على مدار نايل سات هو (11.842 H)، لافتة إلى أنه لا يمكن استقبال الإشارة عبر الترددات القديمة؛ بسبب توقفها مؤخرا.

وتقول قناة صفا إنها محطة إسلامية عامة شاملة على منهاج أهل الجماعة والسنة، منوهة إلى أنها تسعى إلى إرشاد المشاهد للمنهج الوسطي وبيان الحق والصورة الناصعة للإسلام.

وتضيف قناة صفا أنها تقوم بالرد على الفرق التي وصفتها بأنها "منحرفة"، مبينة أنها تستهدف المسلمين الناطقين بالعربية والمخالفين لأهل السنة المتحدثين بلغتنا في مختلف الأعمار.


تردد قناة صفا الفضائية 2021

وتعمل قناة صفا الفضائية على تقديم فتاوى شرعية وتأصيل منهج الاستدلال، بالإضافة إلى تأكيد العلاقة الوطيدة بين صحابة النبي وأهل البيت، ومكانه الصحابة والقرابة لدى السنة.

وتلفت إلى أن برامج قناة صفا تتناسب مع وعي وإدراك الجمهور الذي يتابعها من جميع أنحاء العالم، إذ تحرص على تقديم دورات برامجية جديدة شهريا لمخاطبة المسلمين كافة.

وتؤكد فضائية صفا، سعيها إلى عرض السيرة النبوية بصورة مناسبة مع الشرائح المجتمعية المختلفة، والحفاظ على هوية أهل الجماعة والسنة في كل مكان يقيمون ويتواجدون فيه.

#قناة صفا #تردد قناة صفا #تردد قناة صفا 2021 #تردد صفا الفضائية #تردد فضائية صفا #تردد قناة صفا الجديد #قناة صفا الفضائية

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

فيديو صادم : وفاة جميع مرضى كورونا داخل مستشفى في مصر والممرضة المصدومة

الأخبار الرئيسية

860x484 (43)

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

الصحة بغزة: نفاذ الفحص المخبري P.K.U الخاص بالأطفال حديثي الولادة

78

غزة: هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس

تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

اعلان سما رسائل