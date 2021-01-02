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غزة: هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس

الإثنين 04 يناير 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس



غزة /سما/

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، اليوم الاثنين، تصريحاً صحفياً بشأن منعها زيارة محتجزين بنظارة شرطة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيانها، إنها تنظر بخطورة لعدم السماح لها بزيارة محتجزين من عائلة البيوك منذ تاريخ 2/1/2021، في نظارة مركز شرطة خانيونس، إضافة إلى 26 مواطناً آخرين، وحسب توثيق الهيئة فقد جرى الاحتجاز على خلفية أحداث وقعت بين مواطنين من عائلة البيوك والشرطة، خلال فترة حظر التجوال نهاية الأسبوع الماضي في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أنها طالبت الأجهزة الأمنية بزيارة المحتجزين للاطلاع على أوضاعهم من خلال اتصالات مباشرة بالجهات المختصة، ومخاطبات رسمية، إلا أنها لم تتمكن حتى اللحظة من زيارة المحتجزين.

وتخشى الهيئة من أن استمرار احتجازهم دون السماح بزيارتهم، يبعث على القلق بشأن سلامتهم وظروف احتجازهم وطبيعة المعاملة التي يتعرضون لها.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة ضرورة احترام أفراد الشرطة وترفض أي اعتداء عليهم، إلا أنها ترفض التعامل بمنطق رد الفعل تجاه المواطنين واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وتطالبها باحترام محددات القانون.

وعليه فإن الهيئة المستقلة تطالب بتمكينها من زيارة المحتجزين كونها المؤسسة الوطنية المختصة بالرقابة على أوضاع حقوق الإنسان، كما تطالب بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري.
 

#الهيئة المستقلة #حقوق الانسان #الشرطة الفلسطينية #خانيونس #محتجزين #مركز شرطة خانيونس #عائلة البيوك

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