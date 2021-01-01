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الاحتلال يجرف أراضي قرب مدخل قرية دير نظام

الإثنين 04 يناير 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجرف أراضي قرب مدخل قرية دير نظام



رام الله /سما/

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية لمواطنين في قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، اليوم الاثنين، في وقت واصلت فيه فرض الإغلاق عليها.

وقال الناشط الشبابي في القرية مجاهد التميمي، إن جرافات الاحتلال جرفت مساحة كبيرة من الأراضي المحيطة بمدخل القرية الرئيسي، والتي تعود ملكيتها للمواطن رأفت حسن محمد حسن، وذلك بغرض إنشاء برج مراقبة عسكري في المكان، حسب توقعات أهل القرية.

وكانت قوات الاحتلال أحكمت اغلاق قرية دير نظام صباح اليوم بعدما اعتقلت 20 مواطنا منها أمس، حيث أفرجت عن 16 من المعتقلين وأبقت على أربعة منهم قيد الاعتقال، وهم: شهاب عبد الحميد التميمي، والشقيقان سائد وشاكر عبد المعطي الخطيب، وتوفيق الخطيب.

وتشهد قرية دير نظام /1200 نسمة/ اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني "حلميش" المقامة على أراضيها والذين يسعون للسيطرة على عين المياه الخاصة بالقرية.

#قوات الاحتلال #جرافات الاحتلال #قرية دير نظام

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