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الاحتلال ينكل بـ٣ أسرى من الضفة خلال اعتقالهم من بينهم قاصران

الإثنين 04 يناير 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينكل بـ٣ أسرى من الضفة خلال اعتقالهم من بينهم قاصران



رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال نكلت ب ٣ أسرى خلال اعتقالهم من بينهم قاصران اثنان.

وأوضحت الهيئة أن الفتى أسامة مشعل (١٧) عاماً تعرض لاعتداءات همجية خلال اعتقاله بعد مداهمة جنود الاحتلال منزله فجراً في بلدة عزون قضاء قلقيلية.

وأشارت أن جنود الاحتلال قاموا بجر مشعل من فراشه وعصبوا عينيه وقيدوا يديه واقتادوه خارج المنزل، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم وأعقاب بنادقهم"

وفي ذات الاطار اعتدت قوات الاحتلال على الفتى الأسير محمود محارب (١٦) عاماً من بلدة عبوين قضاء رام الله خلال اعتقاله من المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز "بيت إيل".

وقالت الهيئة إنه :"هاجم 3 من جنود الاحتلال الفتى محارب وقاموا بإلقائه على الأرض وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ثم قاموا باقتياده وزجه داخل الجيب العسكري حيث تعمدوا إجلاسه بين أرجلهم وواصلوا الاعتداء عليه بوحشية".

كما ذكرت الهيئة تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال على الأسير أكرم دخل الله (26) عاماً من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة أثناء اعتقاله على حاجز قلنديا العسكري، حيث أصيب الاسير دخل الله بعدة رضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح في أنحاء جسده كافة نقل على إثرها إلى المستشفى، ثم نقل إلى معتقل عوفر الاحتلالي.

يذكر أن الأسير أكرم دخل الله بحالة صحية صعب وبحاجة إلى متابعة مستمرة نتيجة إصابته قبل 3 سنوات بعدة رصاصات مطاطية برأسه بالإضافة إلى إصابة بالرصاص الحي بقدمه.

ويشار أنه بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967 وحتى نهاية حزيران 2020 نحو مليون فلسطيني، أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين.

جدير ذكره أنه بلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نهاية حزيران 2020 نحو 160 طفلًا في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا، وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

#هيئة الأسرى #الاسرى الاطفال #السجون الاسرائيلية

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