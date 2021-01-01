الإعلان عن توفّر 1450 فرصة عمل للخريجين والعمال في قطاع غزة

غزة /سما/

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن توفير 1450 فرصة عمل جديدة للخريجين والعمال، مع مطلع عام 2021.

وقال وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، إيهاب الغصين، إنه "تم توفير فرص عمل للخريجين والعمال بقيمة تقارب 3 مليون دولار".

وأضاف: "إنّ التخصصات في معظمها ستكون في الطب والتمريض لدعم وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، إضافة لدعم البلديات ووزارة الزراعة والوزارات الأخرى".

وأوضح أنّ هذه الفرص تأتي بتمويل حكومي وبعض الجهات والمؤسسات الممولة، داعيًا جميع الخريجين والعمال إلى التسجيل عبر رابطة وزارة العمل؛ ليكونوا ضمن القائمة الوطنية التي يتم الاختيار منها.

وأكّد على نزاهة عملية الاختيار،وعلى معايير عدم التجديد لأي شخص استفاد مسبقًا؛ ليتسنى لغيره الاستفادة من الفرص، إضافة للالتزام بالتخصصات المطلوبة وفق الجهات الممولة.

وذكر أنّ توفير فرص العمل في ظل انتشار البطالة، والأعداد الكبيرة من الباثين عن عمل، هي خطوة للأمام، لافتًا إلى حاجة الوزارة لدعم حقيقي من أجل توفير المزيد منها.

وتابع: " نحن كوزارة عمل نقوم بجهود كيبرة بالتعاون مع المؤسسات ولاجهات المختلفة حتى نوفر فرص للخريجين والعمال والمهنيين"، مؤكّدًا على أنّ حل مشكلة البطالة في قطاع غزة لن يتم بشكل كامل إلا برفع الحصار الاسرائيلي الظالم عن القطاع.

وأشار إلى أنّ وزارة العمل وقعت، اليوم، عقود الدفعة الأولى من فرص العمل المؤقتة، بواقع 300 عقد من إجمالي 1450 عقد لصالح المؤسسات الحكومية وعلي وجه الخصوص وزارة الصحة الفلسطينية.

وبيّن أنّ توقيع العقود لصالح وزارة الصحة سيستمر بواقع عقد 530 لصالح التخصصات الطبية، و370 لصالح البلديات ووزارة الزراعة، و300 لصالح وزارة التربية والتعليم، و243 عقد لصالح المؤسسات الحكومية من العمال والمهنيين.

ونوّه إلى أنّ مدة الاستفادة من فرص العمل المؤقتة تتراوح بين 6 – 11 شهر و براتب يتراوح بين 380 – 800 دولار شهريًا.