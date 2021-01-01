صورة .. جدول الامتحانات التمهيدية 2021 لطلبة الخارجي في العراق

بغداد / سما

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الإثنين، عن جدول الامتحانات التمهيدية 2020 - 2021 لطلبة الخارجي المرحلة الابتدائية، المتوسطة والإعدادية في مدارس العراق.

وقالت وزارة التربية في بيان لها إن موعد الامتحانات التمهيدية 2021 يبدأ الساعة 01:00 مساءً بتوقيت العاصمة العراقية، منوهة إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم تأجيل الامتحان إلى اليوم التالي، حال صادف يومه إجازة رسمية من الدولة، متمنية التوفيق والنجاح إلى الطلاب في هذه الاختبارات المهمة.

وتنطلق الامتحانات التمهيدية في العراق السبت القادم 6 كانون ثاني 2021 باختبار اللغة العربية للمراحل الثلاث في الدراسة العربية والكردية والفروع الأحيائي والتطبيقي والأدبي.





جدول الامتحانات التمهيدية 2021:

ويقدم الطلبة يوم الأحد امتحان اللغة الإنجليزية لكل الفروع والمراحل الدراسية، فيما ينتقل طلاب المرحلة الإبتدائية والمتوسطة "الكردية والعربية" إلى اختيار الرياضيات يوم الإثنين.

ويواصل الطلبة تقديم امتحان العلوم في المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء، والكيمياء للمرحلة المتوسطى، والرياضيات للإعدادي العربي والكردي في الفروع الأدبية والتطبيقية والأحيائي.

وتختتم الامتحانات التمهيدية في العراق لدى الابتدائية يوم الثلاثاء، في حين المرحلة المتوسطة والإعدادية يومي الأربعاء والخميس عبر اختيار الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والاقتصاد.