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تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!

الإثنين 04 يناير 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!



رام الله /سما/

جدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب اليوم الاثنين، التأكيد على موقف حركته المتمسك والملتزم بكل ما تم الاتفاق عليه مع "حماس" للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة تضمن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة.

وأطلع الرجوب، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، ووضعه في صورة مستجدات الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس، والرسالة التي تلقاها الرئيس محمود عباس من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والتي تضمنت موافقة حركته على إجراء الانتخابات بالتوالي والترابط وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.

ووضع الرجوب السفير المصري في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا جرّاء ممارسات الاحتلال من قتل وتشريد وهدم وتوسع استيطاني هادف للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا التزام القيادة بالثوابت الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشاد بالدور الهام الذي لعبته مصر في الحوار الوطني الفلسطيني، والذي ساهم بشكل كبير في تذليل العقبات أمام إنجاز الاتفاق، موجها الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية على دعمهم للحوار.

ومن جهته، شدد السفير طايل، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية.

ولفت إلى مواصلة الدعم المصري للحوار الوطني الفلسطيني لحين الوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية الشاملة على أسس ديمقراطية ونزيهة.

#جبريل الرجوب #حماس #فتح #المصالحة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية #الرئيس عباس #اسماعيل هنية #مصر

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