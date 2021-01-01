  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الثقافة تنعى الكاتب والصحفي أحمد السرساوي

الإثنين 04 يناير 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تنعى الكاتب والصحفي أحمد السرساوي



رام الله /سما/

 نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها، الكاتب والصحفي الفلسطيني أحمد السرساوي، الذي وافته المنية أمس الأحد إثر صراع مع المرض في سوريا.

وقالت الوزارة إن الراحل أمضى حياته مناضلاً نقياً، صاحب موقف لا يهادن به، عمل في الصحافة السورية والفلسطينية مدة طويلة، وتميز أسلوبه القصصي بسخرية لاذعة ولغة بسيطة صعبة، استطاع من خلالها أن يحقق حضوراً قوياً في الوسط الثقافي الفلسطيني والعربي.

وأضافت الوزارة أن الراحل كتب القصة القصيرة ونال عدة جوائز في بداية مشواره الأدبي ، لكنه لم يصدر سوى مجموعة واحدة من اعماله الكثيرة، حملت عنوان " شاهد عيان".

يذكر أن الكاتب والصحفي أحمد السرساوي من مواليد دمشق عام 1950، درس الفلسفة في جامعة دمشق، وكان لمقالاته الساخرة الأدبية منها أو السياسية وقعها العميق في الأوساط الثقافية ولدى القراء.

#وزارة الثقافة #أحمد السرساوي

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

الأخبار الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

الجهاد الاسلامي : الاتفاق بين حماس وفتح "خارج ما اتفق عليه بلقاء الأمناء"

تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

اعلان سما رسائل