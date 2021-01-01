وزارة الثقافة تنعى الكاتب والصحفي أحمد السرساوي

رام الله /سما/

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها، الكاتب والصحفي الفلسطيني أحمد السرساوي، الذي وافته المنية أمس الأحد إثر صراع مع المرض في سوريا.

وقالت الوزارة إن الراحل أمضى حياته مناضلاً نقياً، صاحب موقف لا يهادن به، عمل في الصحافة السورية والفلسطينية مدة طويلة، وتميز أسلوبه القصصي بسخرية لاذعة ولغة بسيطة صعبة، استطاع من خلالها أن يحقق حضوراً قوياً في الوسط الثقافي الفلسطيني والعربي.

وأضافت الوزارة أن الراحل كتب القصة القصيرة ونال عدة جوائز في بداية مشواره الأدبي ، لكنه لم يصدر سوى مجموعة واحدة من اعماله الكثيرة، حملت عنوان " شاهد عيان".

يذكر أن الكاتب والصحفي أحمد السرساوي من مواليد دمشق عام 1950، درس الفلسفة في جامعة دمشق، وكان لمقالاته الساخرة الأدبية منها أو السياسية وقعها العميق في الأوساط الثقافية ولدى القراء.