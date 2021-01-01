الشرطة تغلق مقاهي وتحرر مخالفات في سلفيت وطوباس وأريحا

طوباس /سما/

أغلقت الشرطة 4 مقاهٍ، وحررت مخالفات سلامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة، قامت بإغلاق 4 مقاهٍ في المدينة، وتحرير 58 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية المعلنة.

وفي السياق ذاته، أغلقت الشرطة، أمس، مقاهي وحررت عدداً من المخالفات بحق المخالفين للبرتوكول الصحي في محافظة طوباس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة أنه وأثناء قيام الشرطة بعمل جولات تفقدية على المحلات التجارية والمخابز والمقاهي في المحافظة للتأكد من التزامهم بالإغلاق وقرارات الحكومة، تم إغلاق 5 مقاهٍ لعدم التزامها بالإغلاق، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهم أُصولاً، كما تم تحرير 53 مخالفة كمامة خلال الساعات الماضية.

من جهة أُخرى، حررت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار 45 مخالفة سلامة عامة، وأغلقت عدداً من المحال التجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق خلال الساعات الماضية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات الشرطة خلال عملها المستمر في أنحاء المحافظة ضبطت 4 مركبات غير قانونية وتم حجزها حسب الأُصول.

كما أكدت أن الاجراءات الشرطية المتواصلة حماية للمواطنين وللحد من انتشار وباء كورونا مع تنفيذ كافة المهام الشرطية والأمنية الاعتيادية.