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الإغاثة الزراعية في غزة تطلق مشروع الدعم العاجل للمتأثرين بتفشي كورونا

الإثنين 04 يناير 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية في غزة تطلق مشروع الدعم العاجل للمتأثرين بتفشي كورونا



غزة /سما/

أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مشروع الدعم العاجل لعمال المياومة الزراعيين وصغار المزارعين والسيدات المنتجات المتأثرين بتفشي جائحة كورونا في قطاع غزة، بتمويل من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

ويستهدف المشروع 500 أسرة من عمال القطاع الزراعي المتضررين والمتأثرين بتفشي جائحة كورونا في قطاع غزة، و150 مزارعاً من صغار المزارعين المتضررين، و30 سيدة منتجة.

يذكر أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات تضرراً بتفشي الجائحة في قطاع غزة.

ويأتي هذا النشاط ضمن الهدف الاستراتيجي للإغاثة الزراعية "المنعة" الذي يهدف الى تعزيز الصمود والاستجابة الطارئة والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وذلك في محاولة لتوفير مقومات الثبات والصمود للمواطنين في أرضهم.

ويهدف المشروع الى توفير ما يقارب 6 سلال غذائية لكل مستفيد من العاملين في القطاع الزراعي، بما يعادل ثلاثة آلاف سلة غذائية خلال جميع مراحل المشروع.

يشار الى ان طاقم عمل المشروع سوف يقوم باتباع جميع إجراءات الوقاية والسلامة أثناء عملية التنفيذ، من جمع السلال من المزارعين والموردين والسيدات المنتجات وتغليف وتوزيع السلال الغذائية على المستفيدين.

وتتبع الإغاثة الزراعية منهجية SOP في تنفيذ المشاريع نظرا للحالة الوبائية والتفشي السريع لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خصوصا والعالم عموماً.

#الاغاثة الزراعية #قطاع غزة #فيروس كورونا

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