  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة التزوير

الإثنين 04 يناير 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة التزوير



نابلس /سما/

 أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضيين محمد جرادات وعبد المالك سمودي، حكماً بإدانة المتهم (ط، ب) عن التهمة الأُولى، وهي (استعمال سند مزور) سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 196، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة (5 سنوات)، وعن التهمة الثانية وهي (التزوير في مستند رسمي) سنداً لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من القانون ذاته، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة (5 سنوات)، وعن التهمة الثالثة، وهي (إعطاء هوية كاذبة أثناء الإجراءات القانونية) سنداً للمادة 212 من القانون ذاته، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر. وعليه، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد، وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي سليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

#محكمة نابلس

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

الأخبار الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

الجهاد الاسلامي : الاتفاق بين حماس وفتح "خارج ما اتفق عليه بلقاء الأمناء"

تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

اعلان سما رسائل