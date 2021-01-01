أول تعليق من نتنياهو على استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية، وذلك ردًا على إعلان طهران، اليوم الإثنين، استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في مفاعل فوردو للتخصيب.



وأضاف نتنياهو "قرار إيران الاستمرار في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، لا يمكن تفسير كل هذا إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري. وعليه، إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، أنها "استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي"، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار البرلمان.