مشاهدة مباراة الرمثا وسحاب بث مباشر في الدوري الأردني 2021

عمان / سما

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن رابط مشاهدة مباراة سحاب والرمثا بث مباشر المقررة اليوم الإثنين 4 كانون ثاني 2021 ضمن مواجهات الجولة 20 من دوري المحترفين.

مباراة الرمثا وسحاب مباشر تبث على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) من استاد عمان الدولي عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، الخامسة في مكة المكرمة.

ويأمل سحاب في أن ينجح بتحقيق نتيجة مواجهة الذهاب، إذ تغلب فيها على الرمثا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهم أحمد أبو جادو، يزن عبدالله النعيمات لصالح الفريق الضيف.

ويسعى الرمثا إلى خطف المركز الثاني من الجزيرة، إذ يملك 35 نقطة بالمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلفه، بعيدا عن نادي الوحدات المسيطر على الصدارة من البداية للنهاية.

مباراة سحاب والرمثا مباشر: اضغط هنا

واجتمع فريقا الرمثا وسحاب تسع مرات تاريخيا فقط، إذ فاز الأول في 7 منها والأخير انتصر مرتين، لكن اللافت هو عدم ظهور نتيجة التعادل السلبي والإيجابي في المواجهات.

وتشير التوقعات إلى أن نتيجة التعادل سوف تسجل في هذه الموقعة، على الرغم من أهميتها لكلا الجانبين، حيث يحتل سحاب المركز الحادي عشر وقبل الأأخير برصيد 15 نقطة.

ويستعد الرمثا لمواجهة الجزيرة في الأسبوع الحادي والعشرين ثم الصريح، في حين يستضيف سحاب نظيره شباب الأردن الأسبوع القادم قبل لقاءه ضد الحسين إربد الختامي.