رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر إياب البطولة العربية 2021

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الشباب والاتحاد بث مباشر اليوم الإثنين 4 يناير 2021 ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة العربية كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مباراة الاتحاد والشباب مباشر تبث على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى (AD SPORTS 1 HD) بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، الساعة 08:00 بتوقيت السعودية والكويت.

ويبدأ الاستيديو التحليلي للمباراة المقامة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة 07:00 بتوقيت مكة المكرمة، 08:00 وفق وقت أبو ظبي ومسقط.

وقالت "أبو ظبي الرياضية 1" إنه يمكن مشاهدة مباراة الشباب والاتحاد مباشرة عبر طريقتين، الأولى من الموقع الإلكتروني، فيما الثانية من خلال تحميل التطبيق المجاني للأجهزة الذكية.

رابط مباراة الشباب والاتحاد مباشر: اضغط هنا

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الليلة

الاستوديو:

20:00 - أبوظبي

19:00 - مكة المكرمة



المباراة:

21:00 بتوقيت أبوظبي

20:00 بتوقيت مكة المكرمة



لمشاهدة المباراة عبر الأجهزة الذكية حمل التطبيق المجانيhttps://t.co/v705iux63O pic.twitter.com/Mb6xJnPPEK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 4, 2021

وتبدو الحظوظ متكافئة لدى كلا الفريقين، إذ انتهت موقعة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وذلك رغم أفضلية الاتحاد، ويسعى الطرفان إلى النجاح في بلوغ اللقاء النهائي.

واحتكم الفريقان للتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت قبل 24 يوما لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسبقها انتصار كبير للاتحاد بخماسية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الاتحاد والشباب إما الرجاء الرياضي المغربي أو الإسماعيلي المصري، حيث تفوق الأخير في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.