  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رابط.. التربية تعلن نتائج التوجيهي "الإكمال" للدورة الثالثة

الإثنين 04 يناير 2021 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط.. التربية تعلن نتائج التوجيهي "الإكمال" للدورة الثالثة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها ولمديرياتها، نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة للعام 2020. 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3066) طالباً وطالبة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2057) بنسبة عامة (بلغت 67.09%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام لتصل إلى (85.79%). 

وأشارت "التربية" إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والذي تَرافَق مع ظروف استثنائية؛ نتيجة المشهد الكوروني الراهن. 

وبينت، أنه سيكون بإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الثلاثاء في مديريات التربية؛ بعد الساعة 11 صباحاً. 

وأكدت الوزارة استمرار نهج الإصرار على التعليم والإرادة الصلبة في استكمال مشوارها، رغم قساوة الظروف والتي رافقت العمل في هذا الاتجاه. 

تحميل النتائج

#التربية والتعليم #الدورة الاستكمالية #الدورة الثالثة #امتحان الثانوية العامة #الثانوية العامة

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

الجهاد الاسلامي : الاتفاق بين حماس وفتح "خارج ما اتفق عليه بلقاء الأمناء"

تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

الإعلام الحكومي بغزة : ذاهبون لفتح المساجد والمدارس ومنشآت أخرى

اعلان سما رسائل