  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: الاونروا تستأنف توزيع المساعدات الغذائية لفقراء اللاجئين

الإثنين 04 يناير 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاونروا تستأنف توزيع المساعدات الغذائية لفقراء اللاجئين



غزة / سما /

تستكمل الأونروا اليوم الاثنين توزيع المساعدات الغذائية للعائلات المصنفة "كفقر مدقع" والذي يُقدر عددها بـ140,000 عائلة.

وبدأت الأونروا بتوزيع المساعدات الغذائية للدورة الرابعة بتاريخ 21 نوفمبر 2020 من خلال فتح 9 مدارس من مدارسها كمراكز توزيع إضافية إلى جانب مراكز التوزيع الثابتة والبالغ عددها 14 مركزاً من أجل تسريع عملية التوزيع، وتمكين العائلات من استلام المساعدات الغذائية بأسرع وقت ممكن، وتفادي التجمعات وتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

وتخطط الأونروا للبدء في توزيع المساعدات الغذائية للعائلات المصنفة كفقر مطلق والذي يبلغ عددها حوالي 90,000 عائلة يوم الأحد 10 يناير 2021.

ودعت الاونروا اللاجئين للبقاء في المنزل لحين التواصل معهم من قبل الأونروا وإبلاغهم بالوقت والطريقة التي سيتلقون من خلالها المساعدة الغذائية والى اتباع إرشادات فِرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لاستلام المساعدة الغذائية.

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

الجهاد الاسلامي : الاتفاق بين حماس وفتح "خارج ما اتفق عليه بلقاء الأمناء"

تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

الإعلام الحكومي بغزة : ذاهبون لفتح المساجد والمدارس ومنشآت أخرى

اعلان سما رسائل