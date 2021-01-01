غزة: الاونروا تستأنف توزيع المساعدات الغذائية لفقراء اللاجئين

غزة / سما /

تستكمل الأونروا اليوم الاثنين توزيع المساعدات الغذائية للعائلات المصنفة "كفقر مدقع" والذي يُقدر عددها بـ140,000 عائلة.

وبدأت الأونروا بتوزيع المساعدات الغذائية للدورة الرابعة بتاريخ 21 نوفمبر 2020 من خلال فتح 9 مدارس من مدارسها كمراكز توزيع إضافية إلى جانب مراكز التوزيع الثابتة والبالغ عددها 14 مركزاً من أجل تسريع عملية التوزيع، وتمكين العائلات من استلام المساعدات الغذائية بأسرع وقت ممكن، وتفادي التجمعات وتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

وتخطط الأونروا للبدء في توزيع المساعدات الغذائية للعائلات المصنفة كفقر مطلق والذي يبلغ عددها حوالي 90,000 عائلة يوم الأحد 10 يناير 2021.

ودعت الاونروا اللاجئين للبقاء في المنزل لحين التواصل معهم من قبل الأونروا وإبلاغهم بالوقت والطريقة التي سيتلقون من خلالها المساعدة الغذائية والى اتباع إرشادات فِرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لاستلام المساعدة الغذائية.