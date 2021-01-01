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كيف تعرف أنّك محبوب في محيطك؟

الإثنين 04 يناير 2021 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تعرف أنّك محبوب في محيطك؟



وكالات / سما /

كل إنسان يتمنى أن يكون محبوب في محيطه. فذلك يساعده على تعزيز نظرته لنفسه، وهناك العديد من العلامات التي تُظهر أنّك شخص محبوب بين الآخرين. سنعرّفك إلى أبرزها:

1-   البحث عن أقرب فرصة لمساعدتك وتقديم العون لك.

2-    الحرص على التواصل معك والاطمئنان عليك كل فترة.

3-   الثناء على الصفات الإيجابية والجميلة فيك.

4-   التفاعل مع مشاكل حياتك الخاصة بصدق، ومساعدتك على إيجاد الحلول المناسبة لها.

5-   الاستماع لك عندما تتكلّم بتركيز. والتفاعل مع ما حديثك.

6-    الاهتمام بآرائك وطموحاتك.

7-   منحك الوقت والاهتمام الكافي للتعبير عن نفسك.

#محبوب #الشخصية #الصفات #العلاقات

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