كيف تعرف أنّك محبوب في محيطك؟

وكالات / سما /
كل إنسان يتمنى أن يكون محبوب في محيطه. فذلك يساعده على تعزيز نظرته لنفسه، وهناك العديد من العلامات التي تُظهر أنّك شخص محبوب بين الآخرين. سنعرّفك إلى أبرزها:
1- البحث عن أقرب فرصة لمساعدتك وتقديم العون لك.
2- الحرص على التواصل معك والاطمئنان عليك كل فترة.
3- الثناء على الصفات الإيجابية والجميلة فيك.
4- التفاعل مع مشاكل حياتك الخاصة بصدق، ومساعدتك على إيجاد الحلول المناسبة لها.
5- الاستماع لك عندما تتكلّم بتركيز. والتفاعل مع ما حديثك.
6- الاهتمام بآرائك وطموحاتك.
7- منحك الوقت والاهتمام الكافي للتعبير عن نفسك.