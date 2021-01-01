كيف تعرف أنّك محبوب في محيطك؟

وكالات / سما /

كل إنسان يتمنى أن يكون محبوب في محيطه. فذلك يساعده على تعزيز نظرته لنفسه، وهناك العديد من العلامات التي تُظهر أنّك شخص محبوب بين الآخرين. سنعرّفك إلى أبرزها:

1- البحث عن أقرب فرصة لمساعدتك وتقديم العون لك.

2- الحرص على التواصل معك والاطمئنان عليك كل فترة.

3- الثناء على الصفات الإيجابية والجميلة فيك.

4- التفاعل مع مشاكل حياتك الخاصة بصدق، ومساعدتك على إيجاد الحلول المناسبة لها.

5- الاستماع لك عندما تتكلّم بتركيز. والتفاعل مع ما حديثك.

6- الاهتمام بآرائك وطموحاتك.

7- منحك الوقت والاهتمام الكافي للتعبير عن نفسك.