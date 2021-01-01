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تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الإثنين 04 يناير 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 3، جنين 1، رام الله 3"، قطاع غزة 5 وفيات. 

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طولكرم (71)، طوباس (22)، ضواحي القدس (45)، قلقيلية (18)، الخليل (108)، نابلس (105)، بيت لحم (44)، جنين (58)، رام الله (158)، سلفيت (12)، أريحا (7)"، قطاع غزة (361). 

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (102)، طوباس (33)، قليلية (32)، الخليل (140)، نابلس (195)، بيت لحم (172)، جنين (74)، رام الله (108)، سلفيت (35)، أريحا (12)"، قطاع غزة (510). 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطيم #الكيلة

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