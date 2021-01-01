  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير جبريل الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(23) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري

الإثنين 04 يناير 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير جبريل الزبيدي (34 عامًا) من مخيم جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(23) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن المحكمة العسكرية للاحتلال ثبتت نهاية الأسبوع الماضي، الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور.

وأعلن شقيقه الأسير داوود الزبيدي اليوم، إضرابه المفتوح عن الطعام، إسنادًا له في معركته، حيث يقبع في سجن "النقب"، وهو محكوم بالسّجن لمدة 18 شهرًا.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير جبريل الزبيدي يقبع في زنازين سجن "مجدو"، حيث كان من المفترض أن يفرج عنه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عشرة شهور، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلته إلى الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الزبيدي أسير سابق قضى في سجون الاحتلال (12) عامًا بشكلٍ متواصل، وأُفرج عنه عام 2016، وهو متزوج وأب لطفلين.

ومن الجدير ذكره أن والدة الأسير الزبيدي وشقيقه طه اُستشهدا برصاص الاحتلال خلال معركة مخيم جنين في انتفاضة الأقصى، وهو كذلك شقيق الأسيرين زكريا وداوود الزبيدي.

#جبريل الزبيدي #الإضراب عن الطعام #الاعتقال الإداري

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على نايل سات وجميع الأقمار

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

صور ..إصابة خطيرة لزوجة "ارهابي يهودي" قتل فلسطينيين في الضفة.. والاحتلال يحاصر دير نظام

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

الأخبار الرئيسية

تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الإعلام الحكومي بغزة : ذاهبون لفتح المساجد والمدارس ومنشآت أخرى

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

5ff2be1142360423836d3cc4

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

اعلان سما رسائل