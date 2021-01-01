الأسير جبريل الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(23) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري

رام الله / سما /

يواصل الأسير جبريل الزبيدي (34 عامًا) من مخيم جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(23) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن المحكمة العسكرية للاحتلال ثبتت نهاية الأسبوع الماضي، الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور.

وأعلن شقيقه الأسير داوود الزبيدي اليوم، إضرابه المفتوح عن الطعام، إسنادًا له في معركته، حيث يقبع في سجن "النقب"، وهو محكوم بالسّجن لمدة 18 شهرًا.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير جبريل الزبيدي يقبع في زنازين سجن "مجدو"، حيث كان من المفترض أن يفرج عنه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عشرة شهور، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلته إلى الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الزبيدي أسير سابق قضى في سجون الاحتلال (12) عامًا بشكلٍ متواصل، وأُفرج عنه عام 2016، وهو متزوج وأب لطفلين.

ومن الجدير ذكره أن والدة الأسير الزبيدي وشقيقه طه اُستشهدا برصاص الاحتلال خلال معركة مخيم جنين في انتفاضة الأقصى، وهو كذلك شقيق الأسيرين زكريا وداوود الزبيدي.