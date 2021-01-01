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وزير إسرائيلي متطرف يتجه لاعتزال الحياة السياسية

الإثنين 04 يناير 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي متطرف يتجه لاعتزال الحياة السياسية



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري، اليوم الإثنين، أن الحاخام رافي بيرتس وزير ما يسمى بشؤون القدس والتراث في حكومة الاحتلال، يدرس إمكانية اعتزال الحياة السياسية.

وبحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن يعلن بيرتس عن قراره النهائي بهذا الشأن يوم غد.

ويتزعم بيرتس حزب البيت اليهودي الذي أعلن اليوم أنه يجري مفاوضات مع حزب اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت من أجل وحدة الأحزاب الصهيونية الدينية.

وفي حال قرر بيرتس اعتزال الحياة السياسية فإنه سيستمر في منصبه الحالي كوزير حتى تؤدي الحكومة المقبلة اليمين الدستوري.

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