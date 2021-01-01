"إل جي" تعرض شاشة ألعاب قابلة للانحناء

وكالات / سما /

ستعرض شركة "إل جي ديسبلي" شاشة (OLED) صاحبة الصوت السينمائي (CSO) الأولى في العالم القابلة للانحناء بقياس 48 إنشًا المُحسنة للألعاب في معرض (CES 2021).

وتُقدّم شركة "إل جي ديسبلي" أيضًا منتجًا مفاهيميًا متعلقًا بالألعاب في صالة العرض الافتراضية (CES 2021).

ويمكن للمستخدم التبديل بين الشاشة المسطحة والشاشة المنحنية، مما يسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو في وضع الشاشة المسطحة، وتحويلها بضغطة زر إلى شاشة منحنية يصل نصف قطرها إلى 1000 مم للألعاب الغامرة.

وتستخدم شاشة (CSO) القابلة للانحناء بقياس 48 إنشًا مزايا (OLED)، مما يعني أنه يمكن تصنيعها للانحناء حتى نصف قطر 1000 مم دون التأثير في وظيفة العرض.

ويمكن تحويلها إلى شاشة مسطحة أثناء مشاهدة التلفاز، واستخدامها بصفتها شاشة منحنية أثناء اللعب.

وتوفر الشاشة المنحنية مسافة مشاهدة موحدة من منتصف الشاشة إلى حافتها، مما يزيد من الانغماس البصري الشائع بين اللاعبين.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية (CSO) لشاشات (OLED) الاهتزاز وإصدار الصوت دون استخدام أي مكبرات صوت، مما يوفر إحساسًا حيويًا بالواقع كما لو كانت الشخصيات التي تظهر عبر الشاشة تتحدث مباشرة إلى المشاهد.

وبالنسبة للاعبين الذين يشاهدون الشاشات لفترة طويلة من الوقت، فإن شاشات (OLED) من "إل جي" مناسبة بشكل خاص لأنها معروفة براحة العين.

وتم اعتمادها من منظمات الاعتماد العالمية الرائدة على أنها تنبعث منها مستويات منخفضة من الضوء الأزرق وكونها خالية من الوميض.

وقال رئيس وحدة أعمال التلفاز في (LG Display)، تشانغ هو أوه، إنه "تم تحسين شاشة العرض (CSO) القابلة للانحناء للألعاب لأنها تزيد من استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تنتج مستوى آخر من حيث توفير التجربة الغامرة والبيئة الأفضل للاعبين".