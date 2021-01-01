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ما هي حقيقة وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي؟

الإثنين 04 يناير 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي حقيقة وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي؟



القاهرة / وكالات /

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أخبارا تتحدث عن تدهور حالة الإعلامي وائل الإبراشي الصحية ووفاته نتيجة تأثره بفيروس كورونا.

ونفى مصدر من برنامجه "التاسعة"، في تصريحات مع برنامج "ET بالعربي"، حيث صرح المصدر، أن "وائل الإبراشي صحته جيدة، ويتواجد حالياً في مستشفى زايد التخصصي بالسادس من أكتوبر".

وأضاف المصدر، أنه "يتواجد في غرفة عادية وليس في العناية المركزة، التي غادرها منذ أكثر من يوم، وأن حالته الصحية تتحسن وتستجيب للعلاج تدريجيا"، كما نفى مدير المستشفى أيضاً أخبار الوفاة، مؤكدا أن حالته في تحسن مستمر، ويبدو أن وائل الإبراشي لم يتحدث كثيرا تبعاً لنصائح الأطباء.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أعلن إصابته بفيروس كورونا، عقب إجراء تحليل "pcr" وظهور النتيجة إيجابية.

وظهرت الأعراض على الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة الأربعاء قبل الماضي، أبرزها الكحة على الهواء، وعقب إصابته أجرى الإعلامي المصري، مداخلة تليفزيونية تحدث خلالها عن إصابته بكورونا، وقال: "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تانى".

وكانت  بوابة "أخبار اليوم" الحكومية  قالت ان مصدرا طبيا أكد أن "الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي غير مستقرة، ومازال يخضع للملاحظة الطبية الفائقة داخل غرفة العناية العناية المركزة التابعة لأحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية".

وكان القائمون على الصفحة الرسمية للإعلامي المصري وائل الإبراشي، قد أكدوا عبر منشور بالصفحة أنه جرى نقله إلى العناية المركزة الخميس الماضي على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

#وائل الإبراشي #وفاة #فيروس كورونا

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