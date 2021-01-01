الإعلام الحكومي بغزة : ذاهبون لفتح المساجد والمدارس ومنشآت أخرى

غزة / سما /

قال سلامة معروف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن القطاع ذاهب خلال الأسبوعين المقبلين نحو مرحلة أكثر استقرارًا، وفتح للمنشآت والمرافق التي أُغلقت نتيجة الجائحة مثل المدارس والمساجد.

ولفت معروف في حديث إذاعي، إلى المؤشرات الأولية للفحوصات العشوائية، تُظهر حالة من التراجع في نسب تسجيل الإصابات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بغزة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قامت بالفحص العشوائي في كافة الأحياء، وأظهرت هذه الحملة تراجعاً في نسبة الإصابات.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية المتخذة أثرت بشكل إيجابي على تراجع نسبة الإصابات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستستمر لمدة أسبوعين.