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صحة غزة تخصص أقساماً للعزل داخل مستشفيات الولادة

الإثنين 04 يناير 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تخصص أقساماً للعزل داخل مستشفيات الولادة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تخصيص أقسام عزل داخل مستشفيات الولادة ليتم التعامل مع السيدات المصابات داخل المستشفى الذي ترقد فيه.

وأوضح نعيم أيوب رئيس قسم الولادة بالإدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة بغزة، خلال تصريح صحفي له، أنه تم تخصيص أماكن للفرز في مستشفيات الولادة، بحيث يتم فحص جميع السيدات اللواتي يترددن على مستشفيات الولادة، حفاظًا على حياتهن وسلامة الطاقم الطبي.

ولفت إلى أن مستشفى الهلال الإماراتي عمل مؤخرًا على تطبيق برنامج الفزر ضمن البروتوكول المعمول به في وزارة الصحة.

وأكد على أهمية هذا البرنامج كونه يسهم في تقديم خدمة آمنة للسيدات داخل مستشفيات الولادة، إلى جانب تخفيف الازدحام في قسم الطوارئ والتعامل مع الحالات الخطرة كأولوية هامة بما ينعكس إيجاباً على صحة الأمهات وأطفالهن.

وذكر أيوب أن الطواقم الطبية داخل مستشفيات الولادة تعاملت مع (111) حالة ولادة طبيعية مصابة بالفيروس، كان نصيب الأسد منها في مستشفى الهلال الإماراتي التي وصلت إلى (56) ولادة طبيعية، إلى جانب إجراء 32 عملية قيصرية لسيدات مصابات بالفيروس، كان أعلاها في مجمع كمال عدوان الطبي التي بلغت (20) عملية قيصرية.

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