مركز فلسطين: أسرى سجن النقب بين مطرقة الشتاء وسندان كورونا

غزة / سما /

حذر مركز فلسطين لدراسات الاسرى من الخطورة الحقيقية على حياة الاسرى في سجن النقب الصحراوي بعد وصول فيروس كورونا الى أقسام السجن وإصابة 31 اسيراً حتى الآن والأعداد في ارتفاع .

وقال الباحث رياض الاشقر مدير المركز ان الاسرى في سجن النقب يعيشون ظروفاً قاهرة في فصل الشتاء كونه يقع في منطقة صحراوية تمتاز بالبرودة الشديدة، ومع وجود نقص حاد في الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة لدى الاسرى، ولكن هذا العام ازدادت أوضاعهم خطورة مع وصول فيروس كورونا للسجن .

واوضح الاشقر ان الأسرى في النقب يقعون بين مطرقة الشتاء بظروفه القاهرة، وسندان كورونا الذى يبدو انه لن يتوقف عند قسم 3 بعد أن أصاب 31 اسيراً بدخله، حيث اشتكى الاسرى في اقسام اخرى من ظهور أعراض مرضية تشابه أعراض كورونا ، ولا تزال إدارة السجن تماطل في إجراء مسحات لهم للتأكد من انها اعراض الشتاء وليست إصابات بالفيروس .

واشار الاشقر الى ان الاسرى في سجن النقب في مثل هذه الشهور نتيجة البرد الشديد، ونقص التدفئة يصابون كل عام بعدة أمراض أبرزها الأنفلونزا والكحه، ويعالجون أنفسهم ببعض الأعشاب المتوفرة في السجن كالمرميه والبابونج وغيرها، ولكن هذا العام اختلط الامر عليهم مع انتشار جائحة كورونا ، وأصبحوا لا يميزون بين اعراض الشتاء وأعراض الفيروس الشبيهة، وهذا يجعل العدوى تنتشر بشكل كبير بين الاسرى في حال إصابة أحدهم .

وطالب الاشقر منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل بالتدخل لإنقاذ الاسرى في سجن النقب وارسال لجنة طبية على وجه السرعة للاطلاع على أوضاعهم والضغط على الاحتلال لإجراء فحص شامل لكافة الاسرى في السجن ، وعزل المصابين عن زملائهم حتى لا ينتشر المرض بشكل اكبر .

كما جدد مطالبته بضرورة قيام الاحتلال بتوفير لقاحات للأسرى وتطعيمهم كونه الجهة التي تعتقل هؤلاء الاسرى، ويتحمل المسئولية الكاملة عن سلامتهم وصحتهم حسب القانون الدولي .