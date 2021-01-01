تشيلسي يتواصل مع أليجري لخلافة لامبارد

وكالات / سما /

يبدو أن نادي تشيلسي، في طريقه للاستعانة بالمدرسة الإيطالية من أجل قيادة الفريق خلال الفترة القادمة، بعدما فشل فرانك لامبارد في تحقيق نتائج طيبة في النصف الأول من موسم الدوري الإنجليزي.

وانهزم تشيلسي مساء اليوم الأحد، بثلاثة أهداف لهدف، من ضيفه مانشستر سيتي، وبذلك يكون النادي اللندني قد حقق فوزاً وحيداً فقط في آخر 6 مباريات بالدوري الإنجليزي، مقابل 3 هزائم وتعادلين.

وبحسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية، فإن مسؤولي تشيلسي تحدثوا مع مدرب يوفنتوس السابق، ماسيميليانو أليجري، للاستفسار عن موقفه من خلافة فرانك لامبارد خلال الموسم الحالي.

ويبحث رومان أبراموفيتش عن مدرب يُحقق له الألقاب، بعدما صرف أكثر من 200 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي، على لاعبين ذوي جودة ممتازة مثل حكيم زياش وتيمو فيرنر وكاي هافرتز.

ولا يزال أليجري بلا عمل، منذ رحيله عن يوفنتوس بنهاية موسم 2018/2019، وربما يستعين به أبراموفيتش خلال الفترة القادمة، خاصةً وأن المدرب الإيطالي فاز بالعديد من الألقاب سواء مع السيدة العجوز أو ميلان.

وتجدر الإشارة إلى أن أليجري قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية، كما تأهل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، ولكنه اصطدم بكل من برشلونة وريال مدريد وهما في أوج عطائهما.