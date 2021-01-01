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رسالة من شمس الكويتيه إلى محمد بن سلمان تحدث ضجة.. فيديو

الإثنين 04 يناير 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من شمس الكويتيه إلى محمد بن سلمان تحدث ضجة.. فيديو



وكالات

أحدثت الفنانة الكويتية شمس، ضجة، بسبب رسالتها إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وطالبت المطربة في لقاء لها على فضائية "إيه تي في" الكويتية "بصنع تماثيل من الذهب والزمرد لابن سلمان، تقديرا لجهوده في نقل المملكة العربية السعودية إلى مزيد من التقدم، وإنقاذها من ملايين من الأشخاص".

وبينت شمس الكويتية أنها "تدين بعمرها لولي العهد السعودي لما فعله للإسلام، وأنه أظهر الصورة السمحة للإسلام والمساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك الحقوق المدنية".

كما لفتت إلى "أنه يقوم بمجهود شخصي فردي ينسب لدول على مدى العصور لتفعل مثله، ولكن في المملكة التغير جاء من شخص اسمه محمد بن سلمان".

وأثارت رسالة الفنانة الكويتية شمس لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد المستخدمين على كلامها: "ولي العهد ما نعمله تمثال، ولي العهد نحطه في قلوبنا وندعي له في سجودنا"، بينما أوضح مستخدم آخر أنه "عندما طالبت شمس بوضع تماثيل للأمير محمد من الذهب والزمرد فطلبها هذا مجازا ولا تعني به أن يعمل له تماثيل مثل ما يفعله بعض الرؤساء العرب وغيرهم، والأمير محمد يعرفه الشعب السعودي قبل غيرهم من الشعوب ويكنون له كل الحب والاحترام لما قام به من نقله نوعيه للبلاد والعباد والكل يدعو له بطول العمر والصحة والعافية وأن يسدد الله خطاه في تحقيق ما يصبو إليه من رفعة الوطن والمواطن وجعلهم في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة علميا واجتماعيا".

ودائما ما تثير شمس الكويتية جدلا بتصريحاتها، وكان آخرها هجومها على الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، ووصفها للسعوديات اللاتي طالبن بمنعها من دخول السعودية بـ"النعاليات".

#شمس الكويتيه #محمد بن سلمان

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