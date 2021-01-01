  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كلوب يصدم جماهير ليفربول بقرار غير متوقع

الإثنين 04 يناير 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يصدم جماهير ليفربول بقرار غير متوقع



وكالات / سما /

صرح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الحالي بأنه لا يعرف ما إذا كان الريدز سيتعاقد مع مدافع جديد هذا الشهر، على الرغم من الإصابات العديدة التي ضربت الليفر على المستوى الدفاعي.

ويعاني ليفربول دفاعياً هذا الموسم بعد إصابتي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز الطويلة، بالإضافة إلى جويل ماتيب الذي تعرض للإصابة خلال اليومين الماضيين.

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع أكثر من مدافع هذا الشهر، ولكن حديث يورجن كلوب الأخير يلمح إلى عدم تحرك النادي للتعاقد مع بديل آخر.

وتحدث يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل مباراة ليفربول اليوم ضد ساوثهامبتون قائلاً “لدينا حلول في الفريق بشكلٍ واضح، لكننا لا نزال نعاني من الإصابات”.

وأضاف “بصراحة لا أعرف ما إذا كنا سنتعاقد مع لاعب جديد هذا الشهر، إنها فترة انتقالات صعبة للغاية، والأندية لا تمتلك الأموال، سنرى ما الذي سيحدث”.

الجدير بالذكر أن بالرغم من الإصابات التي ضربت الفريق، إلا أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

#يورجن كلوب #ليفربول #الدوري الإنجليزي #مدافع

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على نايل سات وجميع الأقمار

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

صور ..إصابة خطيرة لزوجة "ارهابي يهودي" قتل فلسطينيين في الضفة.. والاحتلال يحاصر دير نظام

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

الأخبار الرئيسية

الإعلام الحكومي بغزة : ذاهبون لفتح المساجد والمدارس ومنشآت أخرى

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

الصحة بغزة : 5 حالات وفاة و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا و510 حالة تعافٍ

5ff2be1142360423836d3cc4

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

اعلان سما رسائل