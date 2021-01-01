كلوب يصدم جماهير ليفربول بقرار غير متوقع

وكالات / سما /

صرح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الحالي بأنه لا يعرف ما إذا كان الريدز سيتعاقد مع مدافع جديد هذا الشهر، على الرغم من الإصابات العديدة التي ضربت الليفر على المستوى الدفاعي.

ويعاني ليفربول دفاعياً هذا الموسم بعد إصابتي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز الطويلة، بالإضافة إلى جويل ماتيب الذي تعرض للإصابة خلال اليومين الماضيين.

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع أكثر من مدافع هذا الشهر، ولكن حديث يورجن كلوب الأخير يلمح إلى عدم تحرك النادي للتعاقد مع بديل آخر.

وتحدث يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل مباراة ليفربول اليوم ضد ساوثهامبتون قائلاً “لدينا حلول في الفريق بشكلٍ واضح، لكننا لا نزال نعاني من الإصابات”.

وأضاف “بصراحة لا أعرف ما إذا كنا سنتعاقد مع لاعب جديد هذا الشهر، إنها فترة انتقالات صعبة للغاية، والأندية لا تمتلك الأموال، سنرى ما الذي سيحدث”.

الجدير بالذكر أن بالرغم من الإصابات التي ضربت الفريق، إلا أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.